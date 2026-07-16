Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidekreis (ots)

15.07.2026 / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Soltau: Am Mittwoch kam es um kurz nach 10:30 Uhr im Bereich der Rathauskreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 39-jähriger Autofahrer an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei bemerkte er den entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer offenbar zu spät. Der 70-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung kurzzeitig voll gesperrt werden.

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