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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizei warnt vor Schockanrufen - Betrüger erbeuten in einem Fall sechsstellige Summe

Heidekreis (ots)

15.07.2026 / Polizei warnt vor Schockanrufen - Betrüger erbeuten in einem Fall sechsstellige Summe

Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis warnt aktuell erneut vor sogenannten Schockanrufen und Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Bereits am gestrigen Tag kam es im nördlichen Heidekreis zu mehreren entsprechenden Anrufen.

Bei den aktuell bekannt gewordenen Fällen gaben sich die Anrufer unter anderem als Polizeibeamte aus. Dabei täuschten sie beispielsweise schwere Verkehrsunfälle von Angehörigen vor oder warnten vor angeblichen Einbrecherbanden. Ziel der Täter war es, Informationen über Geld und Wertgegenstände zu erlangen und die Angerufenen zu einer Übergabe oder Überweisung zu bewegen. In mehreren Fällen wurde die Betrugsmasche rechtzeitig erkannt und das Gespräch beendet.

In einem Fall waren die Betrüger jedoch erfolgreich und erbeuteten eine sechsstellige Summe.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät:

   - Seien Sie bei derartigen Telefonanrufen misstrauisch und beenden
     Sie das Gespräch!
   - Kontaktieren Sie Familienangehörige oder andere 
     Vertrauenspersonen.
   - Geben Sie am Telefon niemals Informationen über Ihre 
     persönlichen oder finanziellen Verhältnisse preis.
   - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände 
     an unbekannte Personen und deponieren Sie diese auch nicht an 
     vorgegebenen Orten.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Polizei fordert am
     Telefon niemals die Übergabe oder Überweisung von Geld oder 
     Wertgegenständen.
   - Informieren Sie im Zweifel die Polizei!

Weitere Informationen und Verhaltenstipps zum Thema Schockanrufe gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe.

Die Polizei appelliert zudem an Angehörige, Freunde und Bekannte, insbesondere ältere Menschen in ihrem Umfeld immer wieder für diese Betrugsmaschen zu sensibilisieren und mit ihnen über das richtige Verhalten zu sprechen. Die Täter gehen häufig äußerst professionell vor, bauen gezielt Druck auf und schaffen es, ihre Opfer in emotional belastende Situationen zu versetzen. Daher ist es wichtig, unabhängig vom Alter immer wieder über diese Maschen aufzuklären und miteinander im Gespräch zu bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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