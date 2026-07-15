Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab; Neuenkirchen: Kirchenfenster beschädigt; Schneverdingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heidekreis (ots)

15.07.2026 / Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Kreisstraße 21, zwischen Schülernbrockhof und Lieste, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße kurz nach Mitternacht und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit zwei Straßenbäumen und wurde mehrere Meter von seinem Motorrad geschleudert. Der 32-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 8.000 Euro geschätzt.

14.07.2026 / Kirchenfenster beschädigt

Neuenkirchen: Unbekannte beschädigten zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen zwei Bleiglasfenster einer Kirche in der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter Eier gegen die Fenster und zerstörten dabei insgesamt sechs Glaseinfassungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

14.07.2026 / Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schneverdingen: Am Dienstagmorgen, kurz vor 07:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Lünzener Straße/An der Wassermühle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Eine 63-jährige Autofahrerin wollte nach rechts in die Straße An der Wassermühle abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden 51-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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