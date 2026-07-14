Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diebstahl aus Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen; Walsrode: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz; Bad Fallingbostel/A7: Trunkenheit im Verkehr; etc.

Heidekreis (ots)

12.07. - 13.07. / Diebstahl aus Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen Soltau: In der Zeit von Sonntag, 12.07.2026, 20:00 Uhr, bis Montag, 13.07.2026, 07:20 Uhr, kam es in der Straße An der Weide in Soltau zu einem Diebstahl aus zwei Firmenfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den abgestellten Transportern und entwendeten daraus diverses Werkzeug. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich An der Weide beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Soltau, Telefonnummer 05191/93800 zu melden.

13.07. / Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Moorstraße in Walsrode. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass für den E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

13.07. / Trunkenheit im Verkehr

Bad Fallingbostel/A7: Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf einen Mercedes aufmerksam, der mit eingeschaltetem linken Blinker auf dem Seitenstreifen der A7 in Fahrtrichtung Hannover stand. Auf dem Fahrersitz befand sich ein 48-jähriger Mann aus Bremen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

13.07. / Pedelecfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, einen 56-jährigen Pedelecfahrer in der Quintusstraße in Walsrode. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann aus Walsrode unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

13.07. / Soltau. Eine 73-jährige Autofahrerin übersah am Montagmittag, gegen 11:50 Uhr, beim Abbiegen im Kreuzungsbereich Lüneburger Straße/Oeninger Weg eine Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Die 42-jährige Radfahrerin aus Soltau erlitt Kopf- und Beinverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

13.07. / Fahrer schläft am Steuer ein und prallt gegen Baum Munster: Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Lüneburg ist am Montagnachmittag gegen 17:40 Uhr, auf der Kreisstraße 49 im Bereich Ilster mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer am Steuer eingeschlafen. Infolgedessen geriet sein Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 22-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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