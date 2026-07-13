Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/A 7: Fahrt mit falschen Kennzeichen beendet; Soltau: Restmüllcontainer durch Brand zerstört; Bispingen: Trunkenheitsfahrt mit Trecker unter Alkoholeinfluss; etc.

Heidekreis (ots)

11.07. / Fahrt mit falschen Kennzeichen beendet Bispingen/A 7: Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Samstagabend auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg einen 31-jährigen Fahrzeugführer aus Winsen (Luhe). Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem von ihm geführten Seat Kennzeichen angebracht waren, die nicht für das Fahrzeug ausgegeben worden waren. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

12.07. / Restmüllcontainer durch Brand zerstört Soltau: In der Nacht zu Sonntag geriet im Bereich Weinberg ein Restmüllcontainer in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten bislang unbekannte Täter einen 1.100-Liter-Restmüllcontainer auf bislang unbekannte Weise in Brand. Der Container geriet in Vollbrand und wurde samt Inhalt vollständig zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

12.07. / Trunkenheitsfahrt mit Trecker unter Alkoholeinfluss Bispingen/Behringen: In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen 23-jährigen Treckerfahrer in Behringen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

12.07. / E-Scooter-Fahrer mit 1,90 Promille unterwegs Soltau: Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Celler Straße einen 52-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Soltau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der E-Scooter wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

12.07. / Alkoholisierter Lkw-Fahrer auf der A 7 gestoppt Walsrode/A 7: In der Nacht zu Montag gegen 23:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Autobahn 7 Höhe Walsrode einen 50-jährigen Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

12.07. / Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert Munster: Am Sonntagabend, um 23:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Großer Kamp einen 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Munster. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Der 49-Jährige gab an, zuletzt vor fünf Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis eingeleitet.

12.07. / 18-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt Walsrode: Am Sonntagmorgen, gegen 7:50 Uhr, kam ein 18-jähriger Autofahrer aus Schwarmstedt auf der L 190 im Bereich der Hodenhagener Straße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

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