Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Geschäftsräume; Walsrode: Einbruch in Firmengebäude; Neuenkirchen: Verkaufskasten aufgebrochen; Essel/A 7: Unfall; Dorfmark: Sattelzug kippt auf der B 440 um

Heidekreis (ots)

08.06.2026 / Einbruch in Geschäftsräume

Soltau: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Geschäftsräumen an der Harburger Straße, Ecke "Zum Ahlftener Flatt". Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

08.06.2026 / Einbruch in Firmengebäude

Walsrode: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in die Geschäftsräume einer Firma für Kfz-Werkstattausrüstung in der Verdener Straße ein. Die Täter hebelten hierfür eine Hintertür auf und gelangte so in die Verkaufsräume. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

08.06.2026 / Verkaufskasten aufgebrochen

Neuenkirchen: Am späten Montagabend, in der Zeit von 23:00 Uhr bis 23:45 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen hölzernen Verkaufskasten, der in der Rotenburger Straße steht. Anschließend brachen die Täter die darin befindliche Kasse auf. Die Höhe des erlangten Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter 05196-933970 entgegen.

08.06.2026 / Unfall auf der A 7

Essel/A 7: Am Montag kam es gegen 11:00 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Tank- und Rastanlage Allertal, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 54-jähriger Fahrer eines Transporters fuhr zunächst auf dem rechten von drei Fahrstreifen auf ein vorausfahrendes Auto eines 49-jährigen Mannes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 49-Jährigen auf ein weiteres Auto geschoben. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt rund 16.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend kam es noch zu Teilsperrungen.

08.06.2026 / Sattelzug kippt auf der B 440 um

Dorfmark: Am Montagnachmittag kam es gegen 16:10 Uhr auf der B 440, zwischen Kroge und Dorfmark, zu einem Verkehrsunfall, der zu einer stundenlangen Vollsperrung führte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 47-jährige Frau aus dem Landkreis Gifhorn mit ihrem Sattelzug die Bundesstraße, als das Gespann auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geriet. Die Fahrerin konnte das Gespann nicht mehr stabilisieren, sodass dieses vollständig von der Fahrbahn abkam, einen Baum streifte und anschließend auf die Seite kippte. Dabei erlitt die 47-Jährige leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme sowie für die Bergung des Sattelzuges musste die B 440 bis in die Nacht voll gesperrt werden.

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