Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benefeld: Geschwindigkeitskontrolle in Benefeld - Unterstützung durch jungen Nachwuchspolizisten

Heidekreis (ots)

08.06.2026 / Geschwindigkeitskontrolle in Benefeld - Unterstützung durch jungen Nachwuchspolizisten

Benefeld: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am heutigen Tag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr erneut Geschwindigkeitsmessungen an der Cordinger Straße in Benefeld durch. Die Kontrollstelle befand sich dabei im Bereich der dortigen Schulen, des Kindergartens sowie der nahegelegenen Bushaltestellen. In diesem Abschnitt gilt werktags zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Während der Kontrolle herrschte reger Schülerverkehr, was die besondere Bedeutung der Geschwindigkeitsbegrenzung zusätzlich unterstrich.

Insgesamt wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste Überschreitung lag bei 17 km/h. Diese wurde von einer 58-jährigen Autofahrerin aus Bomlitz begangen. Rein rechnerisch fuhr damit während der 90-minütigen Kontrolle durchschnittlich etwa alle zehn Minuten ein Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte zeitweise von einem ganz besonderen Helfer: Ein etwa fünfjähriger "Nachwuchspolizist" beobachtete die Kontrollstelle zunächst mit großem Interesse. Nach einer kurzen Erklärung des Messgeräts unterstützte er die Beamten auf seine ganz eigene Weise und belohnte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten, mit einem anerkennenden "Daumen hoch". Auch die durchgeführten Verkehrskontrollen verfolgte er aufmerksam aus dem Hintergrund und machte allein durch seine Anwesenheit deutlich, warum die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle besonders wichtig ist. Als Dankeschön für seine Unterstützung durfte er sich anschließend den eingesetzten Streifenwagen aus nächster Nähe anschauen.

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