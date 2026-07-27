Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahn nach Auffahrunfall mehrere Stunden teilgesperrt (FOTO) ++ Auffällige blaue Schwalbe gestohlen (FOTO) ++ LoF-Gespann zweckentfremdet genutzt (FOTO) ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Autobahn nach Auffahrunfall mehrere Stunden teilgesperrt (FOTO) ++

BAB 1/Reeßum. Heute Morgen gegen 6.00 Uhr kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Bockel in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Lkw.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 20-Jähriger mit einem Ford-Transporter den linken Fahrstreifen und wechselte aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf den rechten Fahrstreifen. Dort prallte er ungebremst auf den Lkw eines 39-Jährigen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro beziffert.

Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der 20-Jährige am Steuer eingeschlafen ist. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Für die Unfallaufnahme und Bergung mussten zwei Fahrstreifen der Autobahn mehrere Stunden gesperrt werden.

++ Auffällige blaue Schwalbe gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (FOTO) ++

Rotenburg-Unterstedt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib eines gestohlenen Mopeds der Marke Simson Schwalbe. Das auffällig blaue Fahrzeug war in der Straße Am Brinkhof in Unterstedt abgestellt. Da das Moped dort über einen längeren Zeitraum untergebracht war, lässt sich der Tatzeitraum lediglich auf die Zeit zwischen dem 15.07.2023 und dem 18.06.2026 eingrenzen. Wann das Fahrzeug tatsächlich entwendet wurde, ist bislang unklar.

Wer die abgebildete blaue Schwalbe in den vergangenen Wochen oder Monaten gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Standort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

++ LoF-Gespann zweckentfremdet genutzt - Mehrere Verstöße festgestellt (FOTO) ++

Bremervörde. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rotenburg kontrollierten am heutigen Vormittag auf der B71 zwischen Seedorf und Zeven ein land- oder forstwirtschaftliches Gespann, nachdem ihnen die augenscheinlich unzureichend gesicherte Ladung aufgefallen war.

Auf dem Anhänger befand sich ein großer weißer Sack sowie weitere Gegenstände, die beim Transport deutlich hin- und herschwankten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Anhänger mit Gegenständen einer privaten Entrümpelung beladen war. Die Ladung war nicht ordnungsgemäß gesichert.

Darüber hinaus verfügte der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Gespanns. Da das land- oder forstwirtschaftliche Gespann offenbar für private Zwecke genutzt wurde, ergab sich außerdem der Verdacht von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass die Verschraubung des Drehschemels lose war. Der Anhänger war nicht zugelassen.

Das Gespann wurde daraufhin bis zur Beseitigung der Mängel stillgelegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell