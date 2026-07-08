Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Brände im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

Am Dienstag (7. Juli) kam es im Bereich der Tomberger Mühle in Euskirchen-Kuchenheim zu einem Flächenbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein etwa 100 Quadratmeter großes Feld in Brand. Zeugen bemerkten die Rauchentwicklung und informierten die Feuerwehr. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Gegen 15.46 Uhr geriet auf einem Firmengelände in der Heinrich-Barth-Straße in Euskirchen ein Abfallcontainer in Brand. In dem Container werden üblicherweise Kunststoffabfälle gesammelt. Ein 46-jähriger Mitarbeiter bemerkte den Brand und löste den Feueralarm auf dem Firmengelände aus. Dabei zog er sich eine Schnittverletzung an der Hand zu. Ein weiterer Mitarbeiter (20) erlitt eine Rauchgasvergiftung. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei den Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich in dem Container neben Kunststoffabfällen auch Metallabfälle befanden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Container blieb trotz des Brandes weiterhin funktionsfähig. Gegen 21.47 Uhr geriet im Bereich der Rosenthalstraße in Nettersheim ein Traktor aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit dem Traktor einen Wirtschaftsweg. Während der Fahrt nahm er plötzlich einen verbrannten Geruch wahr und bemerkte, dass Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Er verließ den Traktor und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Traktor wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich.

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