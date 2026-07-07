Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 19 Kommissaranwärter starten in den praktischen Dienst im Kreis Euskirchen

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Kreis Euskirchen (ots)

Am heutigen Dienstag, den 7. Juli, wurden insgesamt 19 neue Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen offiziell begrüßt. Empfangen wurden die Nachwuchskräfte von der Abteilungsleiterin Polizei, Polizeidirektorin Gabriele Mälchers. Die Studierenden befinden sich im ersten Jahr ihres dreijährigen dualen Studiums an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

Im Rahmen ihres behördlichen Praktikums werden die Anwärterinnen und Anwärter in den kommenden Monaten auf den Polizeiwachen im Kreis Euskirchen, in Euskirchen und Schleiden, eingesetzt. Dort erhalten sie erste umfassende Einblicke in den polizeilichen Alltag und sammeln praktische Erfahrungen im Wach- und Wechseldienst. Die Ausbildung ist eng mit dem Studium verzahnt und sieht regelmäßige Praxisphasen in den Behörden vor. Während ihres Einsatzes werden die Nachwuchskräfte in der Regel in Streifenteams eingesetzt, begleitet von erfahrenen Polizeibeamten.

Für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen bedeutet der aktuelle Ausbildungsjahrgang erneut eine sichtbare Verstärkung im Streifendienst. Künftig werden wieder vermehrt dreiköpfige Streifenwagenbesatzungen im Einsatz sein. Die Kreispolizeibehörde Euskirchen freut sich über den neuen Nachwuchs und wünscht allen Anwärterinnen und Anwärtern eine erfolgreiche sowie lehrreiche Ausbildungszeit.

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