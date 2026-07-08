POL-EU: Alkoholisiert auf Fahrrad unterwegs

Zülpich (ots) - Mit der Behauptung, eine fehlerhafte Abbuchung vom Konto überprüfen zu müssen, meldete sich am Montag (6. Juli) gegen 13 Uhr ein unbekannter Anrufer bei einem Senior aus Zülpich und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Zudem kündigte er den Besuch eines weiteren angeblichen Bankmitarbeiters an. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift des Seniors und gab sich ...

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