Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Alkoholisiert auf Fahrrad unterwegs
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Dienstag (7. Juli) wurde ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Euskirchen um 20.15 im Bereich der Gerber Straße in Euskirchen angetroffen und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein starker Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.
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