Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Senior nach Raub durch falschen Bankmitarbeiter verletzt

Zülpich (ots)

Mit der Behauptung, eine fehlerhafte Abbuchung vom Konto überprüfen zu müssen, meldete sich am Montag (6. Juli) gegen 13 Uhr ein unbekannter Anrufer bei einem Senior aus Zülpich und gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Zudem kündigte er den Besuch eines weiteren angeblichen Bankmitarbeiters an. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift des Seniors und gab sich ebenfalls als Bankmitarbeiter aus. Während eines Gesprächs entriss der Tatverdächtige dem Senior dessen Geldbörse aus der Hand und versuchte zu flüchten. Der Senior stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Senior gegen eine Tür gestoßen wurde und zu Boden fiel. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Nach der Tat begab sich der Senior zu einer Nachbarin und informierte diese über den Vorfall. Die Nachbarin verständigte daraufhin die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 20 bis 25 Jahre alt - braun gebräunte Haut - akzentfreies Deutsch - schwarze kurze Hose - schwarzes T-Shirt - schwarze Kappe.

Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes und Betruges aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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