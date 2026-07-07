Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straßenarbeiter bei Auseinandersetzung verletzt

Euskirchen (ots)

Während Straßenarbeiten im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 56 in Euskirchen-Kuchenheim kam es am Montag (6. Juli) gegen 7.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Mitarbeiter einer Straßenbaufirma aus Köln und einem 47-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Nach Angaben des 49-Jährigen entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Als der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, soll er nach ersten Erkenntnissen sein Fahrzeug in Richtung des Arbeiters gelenkt haben. Der 49-Jährige wich zurück, verletzte sich dabei an der Kunststoffverkleidung des Lkw und wurde zudem an der linken Schulter vom Fahrzeug touchiert. Der 47-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden aufgenommen. Zudem wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Beleidigung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell