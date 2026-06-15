Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Mehrere verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß auf der L 559

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 559 am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr erlitten drei Personen zum Teil schwere Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 55-jährige Audi-Fahrerin gemeinsam mit ihrer 27-jährigen Beifahrerin von Weingarten kommend in Richtung Jöhlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Infolge des Zusammenstoßes erlitten der 56-jährige Mercedes-Fahrer wohl leichte und die beiden Frauen schwere Verletzungen. Alle drei Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht, wobei die 27-jährige Beifahrerin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 18.000 Euro.

Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten bis etwa 19:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

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