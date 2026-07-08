Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Wohnhaus - Eigentümer bei Löschversuch verletzt

Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend (7. Juli) kam es gegen 23.35 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Rudolf-Diesel-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 55-jährige Eigentümer in der Küche Essen zubereitet und dabei eine mit Öl gefüllte Pfanne auf dem eingeschalteten Herd stehen gelassen. Als der Mann auf die brennende Pfanne aufmerksam wurde, versuchte er, das Feuer selbst zu löschen. Dies gelang jedoch nicht. Daraufhin verließ er gemeinsam mit den übrigen Hausbewohnern das Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Der 55-Jährige verletzte sich bei dem Löschversuch und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich neben dem Eigentümer drei weitere Personen im Haus. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Das Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar.

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