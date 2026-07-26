Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rund 450 Strohballen brennen - 30.000 Euro Schaden ++ Körperverletzungen beim Brockel Open Air ++ Unfallflucht nach Fahrt über Verkehrsinsel - Zeugen gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Rund 450 Strohballen brennen - 30.000 Euro Schaden ++

Bremervörde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten gegen 4.00 Uhr rund 450 Strohballen auf einer Wiese eines landwirtschaftlichen Betriebes an der B 74 in der Stader Straße in Brand.

Durch das Feuer wurden zudem zwei in unmittelbarer Nähe abgestellte Anhänger zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden, Gebäudeschäden entstanden nicht. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro beziffert.

++ Körperverletzungen beim Brockel Open Air ++

Brockel. Bei der Veranstaltung "Brockel Open Air" kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu zwei Körperverletzungsdelikten.

Zunächst gerieten ein 34-Jähriger und ein 23-Jähriger nach einem Streit aneinander. Beide schlugen sich gegenseitig mit der Faust ins Gesicht und erlitten leichte Verletzungen. Gegen beide Männer wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Gegen 1.15 Uhr kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen einer 19-Jährigen und einer 18-Jährigen. Nach länger andauernden Streitigkeiten schlug die 18-Jährige ihrer Kontrahentin mit der Faust ins Gesicht und zog ihr an den Haaren. Die 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

++ Unfallflucht nach Fahrt über Verkehrsinsel - Zeugen gesucht ++

Visselhövede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 2.33 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Kreisverkehrs in der Rotenburger Straße (B 440).

Nach derzeitigem Stand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Anschließend überfuhr das Fahrzeug eine Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Der Kreisverkehr wurde anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durchfahren, bevor sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen VW Kombi gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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