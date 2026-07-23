Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zu schnell in der Kurve - Pkw kommt von der Fahrbahn ab ++ Brand eines Trafohäuschens führt zu Stromausfällen ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zu schnell in der Kurve - Pkw kommt von der Fahrbahn ab ++

BAB 1/Elsdorf. Gestern gegen 11.26 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Elsdorf (RF HH) zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung.

Eine 52-jährige Fahrerin eines Seat verließ die A1 an der Anschlussstelle Elsdorf und geriet nach derzeitigem Stand mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Rechtskurve der Ausfahrt. Sie kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und schleuderte anschließend in den Grünbereich des Sichtdreiecks.

Die 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Abfahrt mehrere Stunden voll gesperrt werden.

++ Brand eines Trafohäuschens führt zu Stromausfällen ++

Visselhövede. Gestern gegen 13.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Trafohäuschens in der Straße Auf der Loge gerufen. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigem Stand geriet das Trafohäuschen infolge einer Überspannung an einer Schwachstelle in Brand. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Durch den Brand kam es in Teilen von Visselhövede zu Stromausfällen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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