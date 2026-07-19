Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: "++ Polizei Zeven stoppt Autofahrerin mit 2,93 Promille - Führerschein beschlagnahmt ++ Briefkasten gesprengt - Zeugen gesucht ++ Widerstand gegen Rettungskräfte ++"

Rotenburg (ots)

Polizei Zeven stoppt Autofahrerin: 2,93 Promille

Zeven. Die Polizei Zeven kontrolliert am Samstagabend gegen 20:00 Uhr in der Gemarkung Sittensen eine Autofahrerin. Bei der 40-jährigen Fahrerin stellen die Polizisten deutliche Anzeichen für Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht: 2,93 Promille. Die Frau muss daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wird beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Briefkasten gesprengt - Zeugen gesucht

Rotenburg. In Bötersen wurde am Samstag, 18.07.26 gegen 00.15 Uhr durch unbekannte Täter ein Briefkasten mit einem Sprengkörper von der Wand gesprengt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Widerstand gegen Rettungskräfte

Rotenburg. In Visselhövede kam es am Freitagabend gg. 19.35 Uhr zu Widerstandshandlungen durch einen alkoholisierten Mann (57), der mit einer erhobenen Glasflasche auf die Opfer zuging. Bei den Opfern handelte es sich um Rettungskräfte, die aufgrund der zuvor hilflosen Lage des Beschuldigten alarmiert worden waren. Die Rettungskräfte konnten den Beschuldigten überwältigen. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

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