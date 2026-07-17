Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver auf der B 71 gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Selsingen. Die Polizei Bremervörde ermittelt gegen eine 39-jährige Frau aus Bremervörde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver zwischen Selsingen und Bevern, das sich am 16.07.2026 gegen 16.11 Uhr auf der B 71 in der Bremervörder Straße in Fahrtrichtung Bevern ereignet haben soll.

Nach derzeitigem Stand überholte die Beschuldigte mit ihrem BMW Gran Tourer kurz hinter einer Kuppe einen vorausfahrenden Lkw, obwohl ihr bereits Gegenverkehr entgegenkam. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer machte durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe auf die gefährliche Situation aufmerksam. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkw mussten daraufhin eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch eine hinter dem Lkw fahrende Pkw-Fahrerin musste stark abbremsen und konnte einen Zusammenstoß nur knapp vermeiden.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw - vermutlich ein schwarzer BMW - sowie weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761 7489-0 entgegen.

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