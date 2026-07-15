Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall an Bremervörder Kreuzung - Sechs Personen leicht verletzt ++ 90-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfall an Bremervörder Kreuzung - Sechs Personen leicht verletzt ++

Bremervörde. Gestern gegen 19.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neue Straße/Huddelberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden. Unter den Verletzten befinden sich drei Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Stade mit einem Daimler die Neue Straße in Richtung Stade. Zeitgleich bog eine 42-jährige Frau aus dem Landkreis Osterholz mit ihrem Peugeot aus der Straße Huddelberg in die Neue Straße ein. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtberechtigten Daimler, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Peugeot war neben der Fahrerin mit einer 36-jährigen Beifahrerin sowie drei Kindern besetzt. Alle sechs Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn rund eine Stunde voll gesperrt.

++ 90-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt ++

Gnarrenburg. Gestern gegen 10.00 Uhr kam es in der Straße An der Kreuzkuhle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 90-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 59-jähriger Citroën-Fahrer die Gummistraße und bog nach rechts in die Straße Zur Kreuzkuhle ein. Dort übersah er einen 90-jährigen Mann, der neben seinem Fahrrad an einer Informationstafel der Ortschaft Findorff stand.

Der Pkw stieß gegen das Fahrrad, das daraufhin auf den 90-Jährigen fiel, sodass er stürzte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Citroën entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

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