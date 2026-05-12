Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeinsames Glück besiegelt

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Tönisvorst (ots)

Am vergangenen Montag, den 11.05.2026, haben unser Kamerad Timm Tüffers und seine Jennifer im Standesamt von St. Tönis ihr gemeinsames Glück besiegelt.

Timm ist seit Juli 2009 Mitglied der Feuerwehr und engagiert sich seit vielen Jahren nicht nur im aktiven Einsatzdienst, sondern auch intensiv in der Nachwuchsarbeit. Seit 2016 ist er Betreuer in der Jugendfeuerwehr und übernahm im Januar 2025 die Leitung der Jugendfeuerwehr. Beruflich ist Timm als IT-Systemadministrator tätig und bringt auch dort sein technisches Know-how ein.

Kennengelernt haben sich Timm und Jennifer im Mai 2022 auf digitalem Wege und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Jennifer ist gelernte Bürokauffrau, hat ihren ursprünglichen Beruf eintauscht und kümmert sich gemeinsam mit Timm seit mehreren Jahren mit viel Engagement um Pflegekinder.

Eine Abordnung der Feuerwehr ließ es sich nicht nehmen, Spalier zu stehen dem Brautpaar persönlich zu gratulieren. Auch auf diesem Wege wünschen wir beiden nur das Beste für den neuen Lebensabschnitt!

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