Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Warnung vor Trickdiebstahl: Zwei Taten im Landkreis Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sittensen/Rotenburg. Gestern kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Trickdiebstählen nach dem sogenannten "Kettentrick". Die Polizei warnt insbesondere ältere Menschen vor dieser Masche.

Goldkette in Sittensen gestohlen

Gegen 15.45 Uhr wurde eine 56-jährige Frau in der Straße Am Markt von einer unbekannten Frau aus einem Pkw heraus angesprochen. Die Täterin fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Anschließend bedankte sie sich überschwänglich, legte der Frau eine Kette um den Hals und überreichte ihr einen Ring.

Während dieses Ablenkungsmanövers öffnete die Täterin unbemerkt die Goldkette der 56-Jährigen und entwendete sie.

Gleiches Vorgehen in Rotenburg

Bereits rund 30 Minuten zuvor ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Großen Gartenstraße in Rotenburg.

Dort hielten ein Mann und zwei Frauen mit ihrem Pkw neben einer 59-jährigen Radfahrerin an und baten sie um Hilfe. Auch hier überreichten die Täter einen Ring und legten der Frau eine Kette um. Währenddessen wurde ihre Goldkette unbemerkt entwendet. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrem Fahrzeug.

Die Polizei prüft derzeit, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

So funktioniert der sogenannte "Kettentrick"

Beim Kettentrick nutzen Kriminelle gezielt die Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus. Häufig sprechen sie Menschen im öffentlichen Raum unter einem Vorwand an, beispielsweise mit einer Wegbeschreibung oder einer Bitte um Hilfe.

Als vermeintliches Dankeschön schenken sie ihrem Opfer billigen Modeschmuck und legen diesen sogar persönlich an. Dabei schaffen sie bewusst körperliche Nähe, um unbemerkt hochwertigen Schmuck des Opfers abzunehmen. Oft bemerken die Geschädigten den Diebstahl erst, wenn die Täter bereits geflüchtet sind.

Die Täter handeln häufig in kleinen Gruppen und suchen gezielt nach Personen, die sichtbar wertvollen Schmuck tragen.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen fremde Personen auf der Straße ungewöhnlich nahe kommen.

Lassen Sie sich von unbekannten Personen keinen Schmuck anlegen oder umhängen.

Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit möglichst unauffällig.

Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge, insbesondere wenn Sie aus einem Auto heraus angesprochen werden.

Bitten Sie andere Passanten um Hilfe, wenn Sie sich bedrängt fühlen. Verständigen Sie nach einem versuchten oder vollendeten Trickdiebstahl umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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