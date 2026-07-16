Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Reifenplatzer auf der A1 - Sattelzug landet im Seitenraum ++ Zeugin nach Unfallflucht am Wümmepark gesucht ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Reifenplatzer auf der A1 - Sattelzug landet im Seitenraum (Bild) ++

BAB 1/Elsdorf. Gestern gegen 15.10 Uhr platzte auf der A1 zwischen dem Parkplatz Hatzte und der Anschlussstelle Elsdorf in Fahrtrichtung Bremen der Reifen eines Sattelzuges.

Infolge des Reifenplatzers kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Seitenraum. Der 63-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Für die aufwendige Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn mehrere Stunden teilgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

++ Zeugin nach Unfallflucht am Wümmepark gesucht ++

Rotenburg. Gestern zwischen 15.55 Uhr und 16.10 Uhr kam es auf dem Parkstreifen im Waldweg, unmittelbar hinter der Ausfahrt des Wümmeparks, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort abgestellter BMW 3er wurde im Bereich des linken Hecks beschädigt. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und die Fahrzeughalterin auf den Schaden sowie den flüchtigen Verursacher hingewiesen.

Da die Zeugin beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, bitten die Ermittler sie sowie weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden. Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

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