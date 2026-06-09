Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer nach Frontalzusammenstoß verstorben

Eschweiler (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Rue de Wattrelos am Montagmorgen (08.06.2026) ist ein Autofahrer verstorben. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt.

Gegen 08:20 Uhr am Montagmorgen war es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem Pkw gekommen. Der Pkw war in Richtung Alsdorf unterwegs, der LKW in Richtung Eschweiler. Nach bisherigen Informationen scherte der 37-jährige Autofahrer zum Überholvorgang auf die Gegenspur aus, wo es zum Zusammenstoß mit dem LKW kam.

Der 37-jährige Autofahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo er am Montagabend verstarb. Der 26-jährige LKW-Fahrer sowie sein 30-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam beteiligt war, musste dieser Abschnitt der Rue de Wattrelos für circa sechs Stunden gesperrt bleiben. (kg)

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