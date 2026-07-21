Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz des Landkreises gesucht ++ Lovescamming: 83-Jähriger verliert rund 4.000 Euro - Polizei warnt erneut ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz des Landkreises gesucht ++

Bremervörde. Gestern kam es zwischen 09.10 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz des Landkreises in der Amtsallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand wurde ein dort abgestellter Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben könnte.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 74890 zu melden.

++ Lovescamming: 83-Jähriger verliert rund 4.000 Euro - Polizei warnt erneut ++

Landkreis Rotenburg (Wümme). Ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) ist vermutlich Opfer eines sogenannten Lovescammings geworden. Auf den Betrug wurde seine Tochter aufmerksam, die anschließend die Polizei informierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen täuschten bislang unbekannte Täter dem Mann im Internet eine Liebesbeziehung vor. Im weiteren Verlauf brachten sie ihn dazu, Gutscheincodes zu erwerben und Geld zu überweisen. Dadurch entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Spätestens wenn eine Internetbekanntschaft um Geld, Gutscheincodes oder andere Vermögenswerte bittet, sollten alle Alarmglocken läuten. Betroffene sollten keinesfalls vorschnell Überweisungen tätigen oder Gutscheine kaufen, sondern den Kontakt kritisch hinterfragen und sich einer Vertrauensperson anvertrauen.

Was ist Love-Scamming?

Love-Scamming oder Romance-Scamming ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Betrügerinnen und Betrüger erstellen gefälschte Profile in sozialen Netzwerken oder auf Partnerbörsen und bauen gezielt eine vermeintliche Liebesbeziehung zu ihren Opfern auf. Ihr eigentliches Ziel ist es jedoch, Geld oder andere Vermögenswerte zu erlangen.

Woran Sie die Betrugsmasche erkennen können

- Bereits nach kurzer Zeit werden Sie mit Liebesbekundungen überhäuft und es wird von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen.

- Persönliche Treffen werden zwar angekündigt, jedoch immer wieder kurzfristig unter fadenscheinigen Gründen abgesagt.

- Im weiteren Verlauf werden Sie um Geld, Gutscheincodes oder andere finanzielle Gefälligkeiten gebeten.

So schützen Sie sich

- Überweisen Sie niemals Geld und senden Sie keine Gutscheincodes an Personen, die Sie ausschließlich aus dem Internet kennen und noch nie persönlich getroffen haben.

- Geben Sie keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder intime Fotos preis.

- Recherchieren Sie bei einem Betrugsverdacht Namen und Bilder Ihrer Internetbekanntschaft. Eine Bilder-Rückwärtssuche kann helfen, gestohlene Profilfotos zu erkennen.

- Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson über den Kontakt, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint.

- Brechen Sie den Kontakt sofort ab, wenn Geldforderungen gestellt werden oder Sie Zweifel an der Echtheit der Person haben. - Sichern Sie Chatverläufe, E-Mails und Überweisungsbelege als mögliche Beweismittel.

- Erstatten Sie bei einem Betrugsverdacht Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Thema Love-Scamming finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention.

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