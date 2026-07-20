Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der A1 ++ Motorradfahrer mit 1,52 Promille unterwegs ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der A1 ++

BAB 1/Heidenau. Gestern kam es gegen 13.00 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Heidenau, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Audi A6 den mittleren Fahrstreifen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 44-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. Der Renault prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke.

Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines VW konnte trotz Bremsmanövers einen Zusammenstoß mit dem schleudernden Audi nicht mehr verhindern. Der 23-Jährige sowie seine 32-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt.

Der 31-jährige Audi-Fahrer, seine 50-jährige Beifahrerin sowie die 44-jährige Renault-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Autobahn mehrere Stunden teilgesperrt werden. Warum der 31-Jährige den Fahrstreifen trotz des dortigen Verkehrs wechselte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

++ Motorradfahrer mit 1,52 Promille unterwegs ++

Rotenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Polizeibeamte wegen einer Streitigkeit zwischen einem 59-jährigen Mann und einer 52-jährigen Frau in die Heinrich-Scheeßel-Allee gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der 59-Jährige bereits mit seinem Motorrad entfernt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kehrte er jedoch eigenständig zurück.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein ausländischer Führerschein wurde beschlagnahmt.

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