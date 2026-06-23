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Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Nachtrag zu dem vermissten Mädchen - das Kind wurde wohlbehalten aufgefunden.

Kappeln (ots)

Bezugnehmend auf unsere heutige Meldung aus dem Raum Kappeln kann ich Ihnen mitteilen, dass das Kind wohlbehalten aufgefunden wurde.

Wir bedanken uns für ihre Mithilfe.

Wir bitten Sie die übermittelten Lichtbilder wieder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

   M. Boisen

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

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