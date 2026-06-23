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RLS NORD: Vermisstes 13 jähriges Mädchen

RLS NORD: Vermisstes 13 jähriges Mädchen
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Kappeln (ots)

Seit dem Morgen des 22.06.26 wird die 13jährige Annkathrin S. aus der Stadt Kappeln vermisst.

Annkathrin ist ca. 160 cm groß bei kräftiger Gestalt. Sie hat schulterlange, blonde Haare, trägt eine Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Annkathrin ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit leichtem Gepäck in der Bundesrepublik unterwegs und nutzt hierfür vermutlich öffentliche Verkehrsmittel.

Wenn Sie Annkathrin sehen, benachrichtigen Sie bitte umgehend die Polizei.

   M. Boisen

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

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