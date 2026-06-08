Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Innenstadt Ältere Frau schlägt Jüngere mit Fahrradschloss

Lübeck (ots)

Eine unbekannte Frau soll sich am Sonntagabend (07.06.2026) am Blumenschmuck an der Sankt Jakobi-Kirche zu schaffen gemacht haben. Eine Zeugin hätte die Frau angesprochen. Die hätte erst verbal ausfallend reagiert und dann die Zeugin angegriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen.

Eine 30-jährige Frau aus St. Gertrud hätte am Sonntag gegen 18.45 Uhr beobachtet, wie eine andere, ältere Frau sich eine Blume aus einem Blumenarrangement an der Sankt Jakobi-Kirche genommen hätte. Die Jüngere hätte die Ältere daraufhin angesprochen. Die hätte darauf verbal aggressiv reagiert und im weiteren Verlauf die 30-Jährige weggedrückt und sie mit dem Handy gefilmt.

Die Frau aus St. Gertrud rief die Polizei an und teilte mit, dass die ältere Frau in Begleitung eines Mannes den Jakobikirchhof in Richtung Königstraße verlassen würde. Die ältere Frau wäre dann jedoch erneut auf die Anruferin zugegangen und hätte sie getreten. Danach wären die Frau und der Mann zu den Fahrradständern in der Königstraße gegangen. Unvermittelt wäre die Ältere abermals auf die Jüngere zugekommen und hätte sie mit einem Fahrradschloss gegen die Schulter geschlagen. Anschließend wären die Frau und ihr Begleiter mit Fahrrädern über die Glockengießerstraße weggefahren.

Die 30-Jährige wurde leicht verletzt, sie musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Hinweisen.

Die Tatverdächtige soll laut der Zeugin über 60 Jahre alt und zwischen 160-165 cm groß gewesen sein. Sie soll grau-weißes Haar gehabt haben, das an den Seiten kürzer und auf dem Kopf etwas länger gewesen wäre. Die Frau hätte einen grauen Pullover, eine blaue Weste, Jeans und blaue Turnschuhe getragen haben.

Der Begleiter wäre ebenfalls über 60 Jahre alt gewesen und ca. 180-185 cm groß gewesen sein. Er hätte graue und kurze Haare gehabt und soll ein orangefarbenes Sweatshirt und eine weinrote Hose getragen haben.

Mann und Frau hätten beide neongrüne Jacken und schwarze Trekkingräder bei sich gehabt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

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