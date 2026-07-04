Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Zimmerbrand in Vynen

Xanten (ots)

Samstag, 04.07.2026, 00:05 Uhr - Mit der Meldung "Zimmerbrand" wurden die Einheiten Xanten-Nord und Mitte in der Nacht von Freitag auf Samstag zur Otto-Marx-Straße in Vynen alarmiert.

Bewohner hatten bei der Rückkehr zu ihrem Wohnhaus Brandrauch im Objekt festgestellt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Nach Eintreffen ging sofort ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor. Dabei stellte dieser fest, dass es im Erdgeschoss zu einem Brand gekommen war, der allerdings eigenständig wieder erloschen war ohne bemerkt worden zu sein.

Nach umfassenden Kontrollen des Gebäudes und der Entrauchung mittels Hochdrucklüfter war der Einsatz der Feuerwehr nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell