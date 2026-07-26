Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 74 ++ Ladendiebstahl endet im Polizeigewahrsam ++ Wahlplakat entwendet - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 74 ++

Bremervörde/Elm. Gestern gegen 19.45 Uhr kam es auf der Elmer Landstraße (B 74) zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Stand beabsichtigte ein 50-jähriger Fahrer eines Chevrolet nach links abzubiegen und musste aufgrund eines entgegenkommenden Lkw eines 49-Jährigen warten. Dies erkannte ein 42-jähriger Fahrer eines Ford offenbar zu spät und fuhr auf den Daimler eines 30-Jährigen auf, der hinter dem Chevrolet stand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf den Chevrolet geschoben. Dieser geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw.

Der 30-jährige Daimler-Fahrer, seine 32-jährige Mitfahrerin, ein sechsjähriges Kind im Daimler sowie der 50-jährige Chevrolet-Fahrer wurden leicht verletzt. Der 42-jährige Unfallverursacher hatte 3 Promille in der Atemluft. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

++ Ladendiebstahl endet im Polizeigewahrsam ++

Zeven. Am Freitag gegen 17.42 Uhr entwendete ein 39-jähriger Mann in einem ALDI-Markt alkoholische Getränke und Süßwaren.

Der alkoholisierte Zevener verstaute die Waren in seinem Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Trotz Ansprache einer Mitarbeiterin flüchtete er.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Zeven konnte den Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen. Da er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete, wurde er in Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen musste. Gegen den 39-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

++ Wahlplakat entwendet - Polizei bittet um Hinweise ++

Zeven. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Wahlplakat des SPD-Ortsvereins im Aueweg.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281 9592-0 zu melden.

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