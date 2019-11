Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Volltrunken unterwegs ++ Tostedt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Volltrunken unterwegs

Im Rahmen einer länderübergreifenden Kontrollaktion (s. a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/4440406 ) haben Beamte am Donnerstag in Nenndorf einen 47-jährigen Mann kontrolliert, als er gegen 15.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Bremer Straße unterwegs war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Fahrer einen Wert von 2,01 Promille. Der Mann musste die Beamten begleiten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 47-Jährigen wurden sichergestellt.

Gegen 18.45 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer überprüft, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss gefahren war. Er erreichte einen Wert von 1,16 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Tostedt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Heute (15.11.2019), gegen 02.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Schützenstraße gerufen. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Audi gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 2,18 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

