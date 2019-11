Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Geschäftsräume ++ Seevetal/Horst - Tageswohnungseinbrüche ++ Buchholz - Ermittlungen nach schwerem Unfall auf der B 75 - Fahrer verstarb eines natürlichen Todes ++ u. w. M.

Einbruch in Geschäftsräume

Am frühen Dienstagmorgen, in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr, kam es in der Blumenstraße zu Einbrüchen in zwei Einzelhandelsgeschäfte. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und gelangten so in eine Werkstatt. Aus dieser entwendeten sie eine Handkreissäge. In eine benachbarte Bäckerei drangen die Täter ebenfalls ein. Hier konnten sie Bargeld erbeuten. Der Schaden beträgt insgesamt rund 3000 EUR.

Seevetal/Horst - Tageswohnungseinbrüche

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr, sind Diebe im Fachenfelder Winkel in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und das Haus durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld und ein Tablet.

Im Freschenhausener Weg drangen die Täter in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Hier wurde die Terrassentür aufgehebelt, um das Objekt betreten zu können. Die Täter erbeuteten Bargeld und eine Digitalkamera. Die Gesamtschadenshöhe ist noch unbekannt.

Buchholz - Ermittlungen nach schwerem Unfall auf der B 75 - Fahrer starb eines natürlichen Todes

Der 89-jährige Mann, der gestern (12.11.2019) einen schweren Verkehrsunfall auf der B 75 verursacht hatte, ist eines natürlichen Todes gestorben. Das hat die Todesursachenermittlung im Anschluss an die Unfallaufnahme ergeben. Diese innere Ursache dürfte zu einer Bewusstlosigkeit geführt haben, in deren Folge der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor, der daraufhin in den Gegenverkehr geriet.

Rosengarten/Klecken - Zusammenstoß auf der Kreuzung

Am Dienstag, gegen 21:50 Uhr kam es auf der Bürgermeister-Glade-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann war auf der Mühlenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung der Bürgermeister-Glade-Straße mit seinem VW überqueren. Hierbei missachtete er den von rechts kommenden Renault einer vorfahrtberechtigten 69-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 69-jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 22.000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 69-jährige alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Brackel - Zehnjähriger wurde vermisst

Am Dienstagabend wurde ein zehnjähriger Junge aus Brackel von einem Erziehungsberechtigten bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Junge war nach der Schule nicht nach Hause gekehrt. Sofort wurden mehrere Streifenwagen nach Brackel entsandt um erste Suchmaßnahmen zu initiieren. Im weiteren Verlauf wurden die Suchmaßnahmen durch und 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hanstedt, Thieshope und Brackel unterstützt.

Gegen 23:00 Uhr gelang es der Feuerwehr, die auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zur Suche einsetzte, den Jungen mit der Kamera zu lokalisieren. Er saß ein auf einer Bank auf einem Grundstück unweit seiner Wohnanschrift. Der Schüler konnte wohlbehalten an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden.

