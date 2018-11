POL-NMS: Eckernförde - Feuer in Autowerkstatt

Eckernförde (ots) - 181122-1-pdnms Feuer in Autowerkstatt

Eckernförde. Bei einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in der Straße Kolm entstand Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Kurz nach 15 Uhr wurden Flammen an einem Fahrzeug bemerkt, an dem zuvor Schweißarbeiten erfolgten. Eigene Löschversuche der Werkstattmitarbeiter blieben ohne Erfolg. Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Es entstand Gebäudeschaden. Die Kripo Eckernförde ermittelt wegen des Verdachts auf eine fahrlässige Brandstiftung.

