Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Buchholz/BAB 1 - Unfall nach Spurwechsel - Verursacher unbekannt

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw-Diebstahl

In der Nacht zu Mittwoch ist in der Theodor-Heuss-Straße ein schwarzer Mitsubishi Outlander gestohlen worden. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-KS 1809 stand in einer Parkbucht an der Fahrbahn. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 06.20 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Buchholz/BAB 1 - Unfall nach Spurwechsel - Verursacher unbekannt

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Mittwoch, gegen 14.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, obwohl neben ihm gerade ein 42-jähriger Mann mit seinem Hyundai fuhr. Dieser wich auf den linken Fahrstreifen aus und touchierte dort allerdings den Suzuki eines 35-Jährigen. Der Suzuki prallte in der Folge gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte quer über die drei Fahrstreifen, prallte hierbei gegen den VW Crafter eines 41-jährigen Mannes und blieb an der rechtsseitigen Schutzplanke stehen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 796200 bei der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) zu melden.

