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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zusammenstoß durch Vollbremsung verhindert - Zeugen gesucht

Lachendorf, L311 (ots)

Im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße 311 zwischen Lachendorf und Oppershausen, sucht die Polizei in Celle nach einem Autofahrer.

Am Freitag, 12.06.2026, gegen 09:15 Uhr kam es fast zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befuhr der 53-jährige Fahrer eines Audis die Landstraße 311 von Lachendorf in Richtung Oppershausen. Ein noch unbekannter Fahrer, eines ihm entgegenkommenden silbernen Seat Ibiza mit CE-Kennzeichen, überholte einen Trecker trotz unübersichtlicher Verkehrslage. Der Geschädigte musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch schleuderte eine im Auto befindliche Trinkflasche gegen die Frontscheibe und das Radio und beschädigte diese. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Glücklicherweise verletzte sich der 53-jährige Audi-Fahrer nicht. Der unbekannte Fahrer des Seat Ibiza setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Lachendorf fort.

Die Polizei in Lachendorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen des gefährlichen Überholmanövers werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05148 912720 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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