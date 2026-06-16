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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Containeraufbrüche auf Baustellen

Celle (ots)

Containeraufbrüche auf Baustellen

In mehreren Stadtteilen haben unbekannte Täter diverse Container auf Baustellen aufgebrochen und verursachten insgesamt einen Schaden in fünfstelliger Höhe.

Im Zeitraum von Freitag, 12.06.2026, 09:00 Uhr, bis Montag, 15.06.2026, ca. 08:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu Baustellen in den Stadtteilen Neuenhäusen und Hehlentor. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen die Täter die an den Container angebrachten Vorhängeschlösser auf. Anschließend entwendeten diese diverses Werkzeug und elektronische Geräte. Des Weiteren zapften die Täter aus einem Dieseltank ca. 700 Liter Diesel ab und versuchten selbiges bei einem auf der Baustelle befindlichen Bagger sowie bei einem Kraftstoffcontainer, der jedoch ohne Inhalt war. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141 2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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