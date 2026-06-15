Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auf Privatgrundstück gewendet und Schaden verursacht

Celle / Lachtehausen (ots)

Ein Autofahrer wendete auf einem Privatgrundstück, beschädigte dort mehrere Gegenstände und verursachte einen Sachschaden von über 1000EUR.

Am Samstag, 13.06.2026 gegen 22:30 Uhr befuhr eine unbekannte Person mit einem BMW Mini ein Privatgrundstück in der Straße am Freitagsbach in Celle/Lachtehausen. Dort wendete der Fahrer den Mini und stieß hierbei zunächst gegen eine Zinkwanne. Beim Zurücksetzen fuhr dieser gegen einen Blumenkübel und eine Treppe, wodurch diese verschoben wurde. Nach dem Wendemanöver verlässt der Autofahrer mit dem BMW Mini das Grundstück wieder, ohne die Bewohner über den Unfall in Kenntnis zu setzen.

Durch den Zusammenstoß dürfte der BMW Mini leichte Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugfront sowie im Heckbereich aufweisen. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141 2770 zu melden.

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