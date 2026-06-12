Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken mit dem Motorrad gestürzt

Celle (ots)

Ein 46-jähriger Motorradfahrer verursachte am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr einen Verkehrsunfall im Celler Weg in Celle und sorgte damit für einen Sachschaden in einer Höhe von ungefähr 2500EUR. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass dieser augenscheinlich betrunken ist.

Zuvor hat der 46-Jährige mit seinem Motorrad den Celler Weg in Richtung Lönspark befahren, als er ein am Straßenrand geparktes Auto streifte und anschließend stürzte. Zeugen waren auf den Unfall aufmerksam geworden und fanden den Motorradfahrer am Boden liegend vor. Dieser zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Motorradschlüssel sichergestellt. Gegen den 46-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

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