Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 12.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 14.06.2026, 12:00 Uhr

Landkreis Celle (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Celle - Am Samstag, den 13.06.2026 nutzt eine unbekannte Täterschaft die nur ca. einstündige Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Rebhuhnweg im Ortsteil Garßen um zwischen 08:45 Uhr und 09:45 Uhr in dieses einzubrechen. Aus dem Haus werden Gegenstände im Wert von wenigen tausend Euro entwendet. Im Rahmen einer durchgeführten Fahndung mehrerer Streifenwagen kann die Täterschaft nicht mehr angetroffen werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss Gas und Bremse verwechselt

Celle - Am Samstagabend kam es gegen Mitternacht in der Westerceller Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Die Zeugen befuhren die genannte Straße, als unvermittelt aus einer Hofeinfahrt ein Mercedes Geländewagen rückwärts die Fahrbahn kreuzte und auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer aufgestellten Baustellenampel kollidierte. Im Anschluss fuhr der Pkw wieder auf das Grundstück und wurde dort durch die Fahrzeugführerin abgestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 67-jährigen Fahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille fest. In ihrer Befragung erklärte die deutlich beeinflusste Fahrerin, dass sie lediglich ihren Pkw auf dem Grundstück habe umparken wollen und hierbei Gas und Bremse verwechselt habe. Bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Zum Glück entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro bei dem Unfall.

Betrunken auf Laterne gestiegen

Eschede - Am frühen Sonntagmorgen gegen kurz nach 01:00 Uhr beobachtete ein Anwohner wie ein 19-Jähriger unter der Aufsicht seiner beiden erheiterten Freunde eine Straßenlaterne in der Poststraße erkletterte. Bei Ansprache erschrak der junge Kletterer und stürzte von der Laterne herab. Hierbei blieb er mit dem Fuß an der Regenrinne eines Schuppens hängen und riss diese aus der Verankerung. Der junge Mann kam glücklicherweise mit einem großen Schrecken und kleineren Kratzern davon.

Einbruch auf Baustelle

Celle - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf einer Großbaustelle in der Straße "Zum Hartsteinwerk" im Ortsteil Garßen eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft öffnete hier gewaltsam mehrere Container und startete auf unbekannte Weise einen vor Ort befindlichen Teleskoplader. Mit diesem fuhr die Täterschaft auch auf der Baustelle umher und bewegte mehrere Container. Beim Diebesgut handelt es sich um diverses Werkzeug und Baumaterial, die genaue Schadenhöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Tatablauf dürfte zu einer zur Nachtzeit ungewöhnlichen Geräuschkulisse geführt haben. Daher werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Barbershop in Bergen

Bergen - In der Nacht von Freitag auf Samstag (12.06./13.06.2026) kam es in Bergen zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Barbershop. Nach bisherigen Ermittlungen begaben sich unbekannte Täter um ca. 02:45 Uhr zu einem Barbershop in der Harburger Straße in Bergen und warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Anschließend wurde das Objekt betreten und die Registrierkasse entwendet. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Römstedtstraße. Die entwendete Registrierkasse konnte im Bereich des Sportplatzes am Heisterkamp aufgefunden werden.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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