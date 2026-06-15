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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Einbruch in das Waldschwimmbad Hohne

Hohne (ots)

Am Wochenende ist es zu einem Einbruch in das Waldschwimmbad in Hohne gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 13.06.2026, 16:30 Uhr bis Sonntag, 14.06.2026, 07:15 Uhr vermutlich durch Aufdrücken eines verschlossenen Zugangstors, Zutritt zum Schwimmbad.

Auf dem Gelände schlugen die Täter die Scheibe des Kassenhäuschens ein und entwendeten Bargeld. Das Fenster eines Bürogebäudes wurde ebenfalls aufgebrochen, aus dem die unbekannten Täter anschließend Bargeld entwenden. Zudem durchwühlten diese weitere Räume nach Diebesgut. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145 284210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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