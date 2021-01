Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bei Auffahrunfall verletzt

Celle (ots)

Am Montagnachmittag übersah die 22 Jahre alte Fahrerin eines Seat einen vor ihr auf der Hannoverschen Straße fahrenden Volkswagen und prallte aus Unachtsamkeit von hinten auf. Die vorausfahrende 56-jährige VW-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug abgebremst, weil sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen und zunächst den Gegenverkehr passieren lassen wollte. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell