POL-NOM: Gemeinsame Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei
Northeim (ots)
Northeim, 17.07.2026
Bereich Tourlaviller Hütte
Im Bereich der Tourlaviller Hütte finden derzeit gemeinsame Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei nach einem vermissten Kind statt.
Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.
Über den weiteren Verlauf wird zu gegebener Zeit nachberichtet.
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