Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei

Northeim (ots)

Northeim, 17.07.2026

Bereich Tourlaviller Hütte

Im Bereich der Tourlaviller Hütte finden derzeit gemeinsame Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei nach einem vermissten Kind statt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Über den weiteren Verlauf wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

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