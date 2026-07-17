POL-NOM: Diebstahl von Fahrradtaschen - Zeugen gesucht
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Rewe Markt), Samstag, der 11.07.2026, 12:30 Uhr. Eine bislang unbekannte Person entwendete zwei Satteltaschen vom Fahrrad eines 62- jährigen aus Adelebsen. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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