Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Am Mönchsgraben und Schlinganger Zwischen Freitag 10.07.2026 und Mittwoch, 15.07.2026

NORTHEIM(da) - Im Nachgang zu unserer Pressemitteilung vom 14.07.2026 meldeten sich zwei weitere Geschädigte, deren abgestellte Transporter (Fiat und Renault) im Bereich Am Mönchsgraben und Schlinganger ebenfalls aufgebrochen wurden. Der Schaden wurde jetzt erst im Nachgang zu unserer PM festgestellt. Auch in diesen Fällen wurde Werkzeug entwendet, ein Zusammenhang mit der Festnahme der beiden Täter zur Tat von Montag Morgen wird geprüft. Die Polizei bittet Zeugen zu diesen beiden Taten, sich unter Tel. 05551-9148-0 zu melden.

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