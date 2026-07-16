POL-NOM: PKW am Bahnhof beschädigt
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof
Mittwoch, 15.07.2026, zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein bislang Unbekannter hat am gestrigen Mittwoch im Laufe des Tages in Nörten-Hardenberg am Bahnhof mehrere Reifen und eine Scheibe eines ordnungsgemäß abgestellten PKW Hyundai beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 700EUR. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter 05551-9148-0 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.
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