POL-NOM: PKW am Bahnhof beschädigt

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, OT Berka, Lange Reihe, Dienstag, 14.07.2026, 22.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagabend gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen lauter Musik und Geschrei ein. Eine Streife der Polizei Northeim suchte schließlich den 45-jährigen Verursacher auf. Dieser weigerte sich zunächst die Musik leiser zu drehen und zeigte sich unkooperativ. Schließlich konnten die eingesetzten ...

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