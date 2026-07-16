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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW am Bahnhof beschädigt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof

Mittwoch, 15.07.2026, zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein bislang Unbekannter hat am gestrigen Mittwoch im Laufe des Tages in Nörten-Hardenberg am Bahnhof mehrere Reifen und eine Scheibe eines ordnungsgemäß abgestellten PKW Hyundai beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 700EUR. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter 05551-9148-0 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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