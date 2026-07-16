Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Allershausen/Schoningen, B 241, Mittwoch, der 14.07.2026, 17:45 Uhr. Ein 23- jähriger PKW Fahrer aus Lügde befuhr die B 241 mit seinem Fahrzeug und Anhänger. Aufgrund von Fahrtwind schlug die Abdeckung des Seitenfensters des Bauwagens, welcher sich auf dem Anhänger befand, auf und die Glasscheibe brach. In der Folge fielen einzelne Glassplitter auf den dahinterfahrenden PKW eines 22- jährigen aus Bodenfelde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

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