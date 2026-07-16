Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kradfahrer in den Graben abgedrängt

Northeim (ots)

Northeim, K414, zw. Katlenburg und Sudheim Mittwoch, 15.07.2026, 15:10 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 74-jähriger Motorradfahrer wurde am gestrigen Nachmittag ggen 15:10 Uhr auf der K414 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann aus dem Bereich Aurich fuhr von Katlenburg in Rtg. Sudheim, als ihm im Bereich einer Linkskurve ein die Kurve schneidender brauner Sportwagen entgegen kam. Der Auricher wich nach rechts aus, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt, am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Der oder die Fahrer(in) des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Sportwagen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim, Tel. 05551-9148-0.

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