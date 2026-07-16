PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus SB-Hofladen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Olxheim, Mittwoch 15.07.2026, 13:53 Uhr Olxheim (jes)- Drei bislang unbekannte Täter fahren zum oben genannten Zeitpunkt mit einem roten Renault Kangoo Zeitpunkt vor den SB-Hofladen. Im Anschluss betritt eine männliche Person den Laden und entwendet nach Aufbrechen eines mit Zahlencode gesicherten Behältnisses zwei Flaschen Eierlikör im Wert von 18,50EUR. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 13:03

    POL-NOM: Unfall beim Überholvorgang

    Northeim (ots) - Moringen, K426 zw. Moringen und Thüdinghausen Mittwoch, 15.07.2026, 15:30 Uhr MORINGEN(da) - Ein 22-Jähriger hat am gestrigen Mittwochnachmittag auf der K426 zwischen Moringen und Thüdinghausen einen Unfall verursacht. Der Moringer wollte einen vor ihm fahrenden Trecker überholen, übersah hierbei jedoch, dass hinter ihm bereits ein anderer PKW-Fahrer seinerseits zum Überholen angesetzt hatte. Die ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 11:25

    POL-NOM: Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

    Northeim (ots) - Northeim, Am Mönchsgraben und Schlinganger Zwischen Freitag 10.07.2026 und Mittwoch, 15.07.2026 NORTHEIM(da) - Im Nachgang zu unserer Pressemitteilung vom 14.07.2026 meldeten sich zwei weitere Geschädigte, deren abgestellte Transporter (Fiat und Renault) im Bereich Am Mönchsgraben und Schlinganger ebenfalls aufgebrochen wurden. Der Schaden wurde ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 11:23

    POL-NOM: Kradfahrer in den Graben abgedrängt

    Northeim (ots) - Northeim, K414, zw. Katlenburg und Sudheim Mittwoch, 15.07.2026, 15:10 Uhr NORTHEIM(da) - Ein 74-jähriger Motorradfahrer wurde am gestrigen Nachmittag ggen 15:10 Uhr auf der K414 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann aus dem Bereich Aurich fuhr von Katlenburg in Rtg. Sudheim, als ihm im Bereich einer Linkskurve ein die Kurve schneidender brauner Sportwagen entgegen kam. Der Auricher wich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren