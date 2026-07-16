Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus SB-Hofladen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Olxheim, Mittwoch 15.07.2026, 13:53 Uhr Olxheim (jes)- Drei bislang unbekannte Täter fahren zum oben genannten Zeitpunkt mit einem roten Renault Kangoo Zeitpunkt vor den SB-Hofladen. Im Anschluss betritt eine männliche Person den Laden und entwendet nach Aufbrechen eines mit Zahlencode gesicherten Behältnisses zwei Flaschen Eierlikör im Wert von 18,50EUR. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

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