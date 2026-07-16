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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Überholvorgang

Northeim (ots)

Moringen, K426 zw. Moringen und Thüdinghausen Mittwoch, 15.07.2026, 15:30 Uhr

MORINGEN(da) - Ein 22-Jähriger hat am gestrigen Mittwochnachmittag auf der K426 zwischen Moringen und Thüdinghausen einen Unfall verursacht. Der Moringer wollte einen vor ihm fahrenden Trecker überholen, übersah hierbei jedoch, dass hinter ihm bereits ein anderer PKW-Fahrer seinerseits zum Überholen angesetzt hatte.

Die beiden PKW kollidierten seitlich miteinander, die 20-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde hierbei leicht verletzt. Der bereits überholende 35-jährige Mann aus Göttingen sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt; die Schadenshöhe beläuft sich geschätzt auf 15.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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